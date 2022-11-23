مريم بندق



قالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن الاجتماع المقرر غدا الخميس لتنفيذ المرسوم الأميري بعفو خاص على عدد من المواطنين يهدف إلى وضع ضوابط المشمولين بالعفو بشأن تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على عدد من المواطنين والمواطنات.



وأوضحت المصادر أن أول اجتماع للجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، والتي تضم في عضويتها النائب العام ووكيل وزارة الداخلية، يهدف إلى حصر أعداد المحكومين في الجرائم التي حددها المرسوم، وبلورة إجراءات التنفيذ.



وألمحت المصادر إلى أن المرسوم الذي حدد مدة المشمولين بهذه القضايا بـ 10 سنوات سيشمل المحكومين الموجودين في الداخل والخارج.



وردا على مايتردد بأن العفو سيشمل ما يقارب 800 مواطن ومواطنة، قالت المصادر: ليس لدينا حصر دقيق حتى الآن للأعداد المشمولة بالعفو. وكشفت عن ان الجرائم التي شملها المرسوم تشمل قضايا الرأي ذات الطابع الفكري والسياسي سواء بإساءة استعمال الهاتف، او الإساءة للقضاء، أو تعمد القيام بعمل عدائي ضد الدول الصديقة والأجنبية، وإذاعة أخبار ومعلومات غير حقيقية، والطعن في الحقوق الدستورية للذات الأميرية.



من الأهمية ذكر ان العفو الأميري الخاص يشمل المواطنين الكويتيين عن الجرائم التي وقعت خلال الفترة من 16/11/2011 حتى 31/12/2021.