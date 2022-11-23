أسامة دياب



قال معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء خالد علي الكندري «تتمتع بنغلاديش والكويت بعلاقات ممتازة منذ عقود، مضيفا أن بنغلاديش أكدت هذه الصداقة من خلال مشاركتها في التحالف الدولي أثناء تحرير الكويت، وقد عزز هذا الموقف الداعم من أواصر الصداقة بين الكويت وبنغلاديش».



جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها الكندري نيابة عن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الشيخ الفريق الركن خالد صالح الصباح خلال حضوره حفل الاستقبال الذي نظمه القسم العسكري بسفارة بنغلاديش بمناسبة الذكرى 51 لـ «عيد القوات المسلحة البنغلاديشية»،



وقال اللواء الكندري إن التعاون الدفاعي استمر في النمو على مستويات عدة، تخلله اجتماعات على مستوى مسؤولي الدفاع للاستكشاف والسعي لتطوير وتعزيز التعاون في المجالات العسكرية المهنية المتنوعة.



وختم اللواء الكندري كلمته قائلا: إن دولتي بنغلاديش والكويت تسعيان للحفاظ على أمن شعبيهما وسيادة أرضيهما، كما أننا نملك الكثير من الأمور المشتركة، وبصفتنا دولا تسعى إلى السلام، فإننا نتمسك بمبادئ الدفاع نفسها والتي نأمل أن تستمر بالمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهار الدولي.



بدوره، وصف سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء ام دي عشيق الزمان، العلاقات والروابط بين الكويت وبنغلاديش بالمتلازمة والمرتبطة تاريخيا، مضيفا أن الكويت لها مكانة خاصة في قلوب وعقول شعب بنغلاديش، حيث إن الكويت وبنغلاديش شريكان استراتيجيان في مختلف المجالات بما في ذلك المجال العسكري. وعبّر السفير عن شكره وامتنانه العميق لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وحكومة الكويت بمناسبة اليوم الـ 51 للقوات المسلحة البنغلاديشية، كما أعرب عن بالغ الاحترام والعزة عن مساهمة والد الأمة بانغاباندو الشيخ مجيب الرحمن والجنود البواسل رجالا ونساء في حرب استقلال بنغلاديش.



وفي تصريحات على هامش الحفل، أكد عشيق الزمان أنه يعمل على الترويج لبلاده في الكويت على كل المستويات ومختلف المجالات وخصوصا في المجالات الاقتصادية والثقافية، مضيفا أن هناك مناقشات بين البلدين من أجل التوسع في التعاون في المجال الدفاعي.



وذكر أنه التقى مع وزير الداخلية الكويتي من أجل التسهيل في التأشيرات للبنغلاديشيين، وخصوصا العمالة الماهرة، لافتا إلى أن إحدى الشركات المختصة قد استقدمت نحو 500 ممرضة من بنغلاديش وسيبدأ عملهن في الكويت ابتداء من منتصف ديسمبر المقبل، مشيرا إلى لقاء مرتقب على المستوى الوزاري بين البلدين لمناقشة موضوع التأشيرات أيضا.



من ناحيته، قال الملحق العسكري لسفارة بنغلاديش العميد، ام دي حسن الزمان، إن عيد القوات المسلحة الذي يوافق في 21 نوفمبر من كل عام، يحمل أهمية خاصة، ليس فقط لأفراد القوات المسلحة البنغلاديشية، ولكن أيضا لشعب بنغلاديش، إذ يدل على الأهمية القصوى للرفقة والتآزر والتضامن في السلاح للقتال الجماعي ضد العدو.



وتابع: في هذا اليوم، نكرم أبطال حربنا الشهداء. ويلهم هذا اليوم أفراد القوات المسلحة البنغلاديشية لتجديد قسمهم على حماية سيادة ووحدة أراضي وطنهم الأم بنغلاديش.