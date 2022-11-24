القاهرة ـ خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة بالنظر لدورهم المهم في نشر الخطاب الديني المستنير الذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف، وملء أي فراغ دعوي كان قائما من قبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع د.مختار جمعة وزير الأوقاف.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول «متابعة جهود وزارة الأوقاف لتعزيز العمل الدعوي المجتمعي وتدريب الأئمة».



وقد عرض د.مختار جمعة خطة وزارة الأوقاف للدورات التأهيلية القائمة والمستقبلية للأئمة، إلى جانب الدورات التأهيلية المتقدمة رفيعة المستوى والتي ستخصص لنخبة مختارة من أكثر الأئمة تميزا.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، ومحمد عبد النبي مساعد وزير الأوقاف لشؤون هيئة الأوقاف.



وصرح المتحدث بأن الاجتماع تناول «متابعة جهود إدارة أصول هيئة الأوقاف وتنميتها».

وقد شدد الرئيس السيسي على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها وتنميتها، والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونا للوقف.



وقد عرض جمعة تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي بلغت في العام المالي 2021/2022 نحو 2.035 مليار جنيه، بزيادة قدرها 216 مليون جنيه عن العام المالي 2020/2021، في حين حققت هيئة الأوقاف في الربع الأول من العام المالي الحالي نسبة زيادة في الإيرادات قدرها نحو 22% عن نفس الفترة من العام المالي السابق.