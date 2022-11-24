القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى إن قيادات الوزارة تعمل مع القطاع الخاص لحل كل مشكلات القطاع السياحي، حتى تحظى مصر بما تستحقه من سائحين.



جاء ذلك في رده على عدد من الأدوات الرقابية الموجهة من النواب، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، امس الاول، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وسياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميا، وتنشيط السياحة العلاجية، وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصرى بقيمة آثار مصر.



وأشار وزير السياحة إلى أنه تم العمل من خلال دراسة الفترة الماضية بمشاركة الوزير السابق خالد العناني، استهدفت أسباب عدم وصول الأرقام المرجوة للسوق السياحي المصري.



وأوضح أن هذه الدراسة تضمنت العديد من الأسئلة لمئات الملايين من السائحين على مستوى العالم، وفي مقدمتها عن تطلعهم لزيارة مصر، ومدى استعدادهم لقضاء وقت في مصر، مشيرا إلى أن الإجابة بالكامل كانت «نعم».



وأضاف أن إجمالي عدد الغرف الفندقية في مصر وصل إلى نحو 211 ألف غرفة، مشيرا إلى أنه إذا كنا نريد الوصول إلى معدل 30 مليون سائح سنويا، يجب أن تزيد الاستثمارات في قطاع الغرف الفندقية وزيادة عددها إلى نحو نصف مليون غرفة، لافتا إلى أن الوصول إلى هذا العدد يتطلب استثمارات تصل لنحو 20 مليار دولار.