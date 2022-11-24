القاهرة - مجدي عبدالرحمن



صرحت النائبة، إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة قانون التبرع بالأعضاء بلجنة الصحة، أن أعضاء لجنة الصحة قد أعلنوا تبرعهم بأعضائهم بعد الوفاة، وذلك في مبادرة منهم لتحفيز المواطنين للإقبال على التبرع بالأعضاء حال الوفاة لإنقاذ حياة مرضى آخرين.



وتابعت عبدالحليم، ان أعضاء لجنة الصحة أعلنوا جميعهم أمام اجتماع اللجنة وبكامل إرادتهم التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، وتم توزيع استمارات التبرع بالأعضاء عليهم تمهيدا لتوثيقها طبقا للقانون بإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان.



وأضافت عضو مجلس النواب ان هذه المبادرة أتت من منطلق الإيمان التام والكامل من أعضاء لجنة الصحة أن عليهم واجبا وطنيا، وهو إنقاذ مريض قد يحتاج إلى نقل عضو أو زراعة عضو، كما أن هذه المبادرة تشجع على تنمية ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.



يذكر أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة د.أشرف حاتم، أوصت بقيام وزارة الصحة والسكان، بتفعيل أحكام قانون زرعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.



وتجيز المادة 8 من القانون سالف الذكر أن تكون الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة بموجب ورقة رسمية تعتمد من اللجنة العليا لزرع الأعضاء يحصل بعدها الموصي على كارت توصية صادر من اللجنة، على أن يكون ذلك من خلال إنشاء سجل خاص ينشأ بأمانة اللجنة لقيد من يرغب في التبرع بأعضائه بعد الوفاة مع إصدار كارت للموصي عقب اعتماد اللجنة للوصية.