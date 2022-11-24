القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر.



وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان له امس ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة للإعلانات المتداولة المنسوبة للوزارة، والتي تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر.



وأشارت إلى أن تلك الإعلانات وكذلك المواقع الإلكترونية المتداولة وهمية ومزيفة، ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق، مشددة على أن أي فرص جديدة للعمل خارج مصر يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: «manpower.gov.eg»، أو الصفحة الرسمية للوزارة على موقع «فيسبوك»، عبر الرابط التالي: «https://www.facebook.com/profile.php؟id=100064535599158»، أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجي، أو الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج بديوان عام الوزارة.



وحذرت المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الاعلانات الوهمية.