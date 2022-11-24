غادر أمس وفد منتخبنا الوطني للترايثلون متوجها الى العاصمة الإماراتية أبوظبي، للمشاركة في بطولة العالم خلال الفترة من 23-27 نوفمبر الجاري.



ويترأس الوفد رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري إلى جانب 14 لاعبا ولاعبة و4 إداريين.



بدوره، أكد راشد الكندري رئيس الوفد أن مشاركة لاعبي الكويت مهمة في مثل هذه المحافل، خاصة أن الكويت تملك نجوما وأبطالا في اللعبة، نعول عليهم كثيرا في تحقيق النتائج الإيجابية.

وأضاف أن النادي واتحاد الترايثلون حرصا خلال الفترة الماضية على تطوير بطولاته المحلية، واكتشاف المواهب، الأمر الذي انعكس ايجابا على مستويات لاعبينا في الاستحقاقات الخارجية.

وطالب الكندري اللاعبين ببذل المزيد من الجهد في البطولة لتحقيق المراكز المتقدمة ورفع علم الكويت وسط المحفل الدولي الكبير.