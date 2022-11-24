قدمت رئيس مجلس إدارة نادي الطموح وخبير الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رحاب بورسلي الشكر إلى قطر التي قدمت للعالم نموذجا راقيا في دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مونديال 2022.



وقالت بورسلي خلال افتتاح صالة مشاهدة مباريات كأس العالم بمقر نادي الطموح، إن مشاركة غانم المفتاح احد أبطال ذوي الإعاقة في افتتاح المونديال الذي تابعه 8 مليارات شخص حول العالم كان بمنزلة رسالة غير مسبوقة بتوجيه أنظار العالم إلى هذه الشريحة، وما تمتلكه من إمكانيات خلاقة، والدعوة إلى تكثيف العمل لتعزيز حضورها ودمجها في المجتمع والاهتمام بدعمها كقوة فاعلة قادرة على المشاركة بنجاح في مسيرة التقدم والنماء.



وثمنت كل الترتيبات والتجهيزات التي قدمتها قطر لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحضور والاستمتاع بمباريات المونديال، حيث وفرت غرفا حسية للمصابين بالتوحد في جميع الستادات لمتابعة المباريات، كما هيأت جميع المرافق لتسهيل إمكانية الوصول الآمن والمريح لمختلف الإعاقات.