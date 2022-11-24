واصل لاعبنا الدولي عبدالله المزين تألقه في بطولة الكويت الدولية الثانية للمحترفين للاسكواش المقامة على ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي بمقر اتحاد اللعبة في جنوب السرة.



وكان المزين قد استطاع ان يفرض كلمته بأدائه الفني العالي والفوز على اللاعب المصري سيف الشناوي 3 - 0 ليتأهل المزين الى اللقاء النهائي ليقابل المصنف الأول في البطولة المصري ياسين الشافعي الذي تغلب على لاعب منتخبنا فلاح فايز بـ 3 أشواط مقابل شوط.



ويتوقع للقاء النهائي الندية والحماس، وذلك لتقارب مستوى المزين والشافعي المصنف الأول ويتميز المزين بخبرته الكبيرة في إدارة المباريات الحساسة وهذا ما سيحاول الشافعي التغلب عليك من خلال تسريع رتم المباراة ليستغل جهوزيته البدنية العالية.



وتقام البطولة برعاية الشيخ عبدالله سالم الصباح والذي أناب عنه بالحضور ابنه الشيخ علي العبدالله.



وكان قد حضر مباراتي الدور نصف النهائي الديبلوماسية ندى عادل رفعت ممثلة عن سفارة جمهورية مصر العربية والتي أثنت على تنظيم البطولة وعلى المستوى الفني لمباراتي الدور نصف النهائي، مؤكدة ان النجاح ليس غريبا على البطولات التي تنظمها الكويت.