يعقوب العوضي



يلتقي فريق كرة اليد بنادي السالمية في مواجهة قوية مع كاظمة في الخامسة مساء اليوم على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الممتاز لكرة اليد ويمتلك السماوي 6 نقاط، أما البرتقالي فله 3 نقاط. وفي مواجهة أخرى يواجه العربي بـ 4 نقاط اليرموك بنقطتين في الـ 7:00 على نفس الصالة.



ويمتلك البرتقالي والسماوي عناصر جيدة قادرة على الأخذ بيد الفريق لقمة الترتيب رغم بعض التعثرات التي طالتهما في بداية البطولة.

ويعتمد مدرب السالمية المنجي البناني على كل من المحترفين نور الدين ماوا وحارس المرمى يحي زموشي إلى جانب علي الحداد، وعلي البلوشي، وحيدر دشتي، وعلي علاء بولند وبندر الشمري في المقابل يعتمد مدرب البرتقالي انتوني غارسيا على المحترف انور بن عبدالله وسالم عبدالسلام، واحمد القطان والعملاق في حراسة المرمى ترمي الخالي والخبرة مشاري طه.

فيما يفتقد لجهود الثاني محمد فراد لغيابه بداعي الإصابة. ويأمل غارسيا في الوصول للنقطة الخامسة وتحقيق نتيجة إيجابية تعيده إلى دائرة المنافسة على قمة الترتيب العام.

أما المواجهة الأخرى بين العربي واليرموك بقيادة د.أحمد فولاذ وخالد الملا فالغموض يحيط بأجوائها رغم أن الفريقين قدما ما لديهما في الجولات السابقة، إلا أنهما يلتقيان للمرة الأولى في الموسم الحالي.