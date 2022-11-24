يحيى حميدان



قررت ادارة نادي خيطان فك ارتباطها مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم هاني الصقر بالتراضي وإسناد المهمة الى ابراهيم عبيد فيما تبقى من عمر الموسم الحالي.



ويأتي القرار في ظل عدم رضا ادارة النادي عن نتائج «الأحمر والأسود» هذا الموسم، علما أن الفريق مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية بعد مغادرة 4 من أبرز اللاعبين، وهم: طلال الأنصاري إلى القادسية، وفواز المبيلش إلى الكويت، وحسين إسماعيل وأحمد سمير إلى العربي، ولم يتم تعويضهم بلاعبين محليين لسد النقص.

وعانى المدرب الصقر من إصابة قلب الدفاع الفرنسي إسحاق كونيه بالرباط الصليبي في بداية الموسم الحالي، وهو ما أربك الحسابات الفنية. وقد سبق لعبيد أن قاد منتخبنا الوطني للشباب في فترة سابقة.