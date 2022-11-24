هادي العنزي



ألحق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي العربي أول خسارة بنظيره القادسية في الدوري العام لكرة السلة، بعدما تغلب عليه 83-75 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ليرفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط من 4 مباريات، فيما وصل القادسية للنقطة السابعة (بعد حصوله على نقطة الخاسر).



جاء «ديربي» الأخضر والأصفر مثيرا من حيث الأداء، متأرجحا ومتقلبا من حيث النتائج، بداية القادسية غير الموفقة في الربع الأول وتسجيله 12 نقطة فقط، لربما كلفته الكثير، وخاصة في ظل الانطلاقة الجيدة للاعبي الأخضر بتسجيله 20 نقطة، الذين لم يدخروا جهدا في الربع الثاني، ليواصلوا تفوقهم على غريمهم التقليدي وينهوا النصف الأول بفارق 13 نقطة (45-32).



ومع بداية الربع الثالث، واصل العربي تفوقه، ولم يمنح أي فرصة للاعبي القادسية لتقليص الفارق، والعودة إلى المواجهة مجددا، بزيادة غلته إلى 64 نقطة، فيما وصل الأصفر إلى النقطة الـ 45 فقط، وجاءت انتفاضة «بني قادس» متأخرة جدا، وربما ساعدهم بذلك الإجهاد الذي نال عددا من لاعبي العربي، حيث تمكن القادسية من تسجيل 30 نقطة، بينما اكتفى لاعبو العربي بتسجيل 19 نقطة فقط، ضمنت لهم الخروج بنقطتي المباراة، وتألق محترفهم تورين جونز بتسجيله 32 نقطة، واستحواذه على 22 كرة مرتدة.