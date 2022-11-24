شاركت «زين» في تكريم الفائزين بفعالية GulfRun الرياضية التي تعد إحدى أضخم المسابقات الإقليمية في رياضة سباقات السيارات على مستوى الكويت ومنطقة الخليج العربي، وذلك ضمن رعايتها الاستراتيجية للحدث الذي أقيم في مدينة الكويت لرياضة المحركات.



وأتــى دعـــم زيــن الاستراتيجي لهذا الحدث الرياضي المميــز للمرة الخامسة انطلاقا من جهودها للمساهمة في تطوير قطاعي الرياضة والشباب، وفــــي إطار حرصها على تشجيع مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المتميزة التي توفر بيئة آمنة للشباب وفق المعايير الدولية بما يمكنهم من إطلاق العنان لإبداعاتهم وتنمية شغفهم بمختلف الرياضات بمــا فيها رياضة سباق السيارات بمختلف فئاتها.

وشهدت فعالية GulfRun هذا العام تنظيم العديد من الأنشطة المتميزة في حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات وسط حضور جماهيري كبير، منها سباقات الزمن بمختلف فئاتها بمشاركة سائقين محترفين من الكويت والخليج العربي تنافسوا لتسجيل أعلى النتائج في أجواء اتسمت بالحماس والإثارة والتحدي، بالإضافة إلى معرض السيارات لاستعراض مختلف السيارات الرياضية والفارهة أمام الجمهور.

كما شهدت الفعالية تنظيم مهرجان السوق الذي تواجدت فيه العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية لعرض منتجاتها وخدماتها للزوار، إلى جانب المطاعم والمقاهي والمناطق المخصصة للأطفال وغيرها الكثير، وتواجدت زين في الفعالية من خلال جناحها الخاص الذي عرفت من خلاله عشاق الرياضة على عروضها الخاصة لمشاهدة كأس العالم.



وتؤمن زين بالدور المهم الذي تبذله مؤسسات القطاع الخاص بتنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، حيث تقوم الشركة بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعايتها ودعمها للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت، ومنها هذا الحدث الإقليمي.