مبارك الخالدي



رفع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم من وتيرة استعداداته في معسكره المقام حاليا في الامارات لمواجهة منتخب الجزائر غدا الجمعة.



وكان الازرق بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو قد كثف تدريباته اليومين الماضيين وعلى فترتين بغية تحقيق اكبر استفادة فنية من المواجهة المرتقبة.



وقد سبق ان حقق الازرق فوزا معنويا على لبنان 2-0 في تجربته الودية الاولى.



إلى ذلك عقد الجهاز الإداري للمنتخب اجتماعا مع نظيره الجزائري للاتفاق على جميع الترتيبات الخاصة بالمباراة.



وقال مدير المنتخب عبدالرحمن الموسى إن التدريبات تسير بشكل مميز ووفق البرنامج الذي وضعه الجهازان الفني والإداري.



وكشف الموسى عن إصابة اللاعب بدر جمال بالتواء في الكاحل في التدريبات التي جرت أول من أمس، وسيغيب عن مواجهة الجزائر.



وتمنى أن يقدم لاعبو الأزرق مستوى مميز امام المنتخب الجزائري، مشيدا بالتزام اللاعبين بتعليمات الجهازين الفني والاداري.



وفي جانب آخر، اختتم منتخبنا الأولمبي مساء أول من أمس تجمعه الأول الذي امتد لنحو عشرة أيام بالتعادل من دون أهداف مع منتخب فلسطين. وكانت المباراة الاولى بين المنتخبين قد انتهت بفوز الضيوف 2-1.



وعلمت «الأنباء» ان الجهاز الفني للأزرق بقيادة البرتغالي اميليو بيكسي قد ابدى ارتياحه للمردود الايجابي للتجمع الاول للأولمبي خصوصا ان عددا كبيرا من اللاعبين كانوا من ضمن اختياراته شخصيا بعد متابعته لدوري المراحل السنية.