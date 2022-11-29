مبارك الخالدي



حافظ العربي على صدارة المجموعة الأولى من بطولة كأس زين بعد فوزه مساء أمس على فريق الصليبخات 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ستاد مبارك العيار بالجهراء في إطار الجولة الثالثة من المسابقة. وبهذا الفوز رفع العربي رصيده الى 7 نقاط وبقي الخاسر عند رصيده السابق بنقطة واحدة. وسجل هدف «الأخضر» سلمان العوضي.



وشهدت المباراة مشاركة محترف العربي الليبي السنوسي الهادي في الشوط الاول بعد غياب بداعي الاصابة، كما نجح الحارس محمد هادي في التصدي لركلة جزاء. واجرى مدرب العربي دفعة من التبديلات خلال الشوط الثاني للحفاظ على سلامة لاعبيه من الاصابات.



ولحساب المجموعة ذاتها وعلى ستاد عبدالله الخليفة، تمكن الساحل من الفوز على الجهراء 3-1 ليرفع رصيده الى 7 نقاط وبقي الخاسر عند رصيده السابق بنقطة واحدة. سجل للساحل جيوفاني سيلفا وفيصل عجب وضاري الرقم، بينما سجل هدف الجهراء الوحيد البرازيلي رودريغو.