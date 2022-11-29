هادي العنزي



واصل الكويت صدارة الدوري العام لكرة السلة دون خسارة، بعد تجاوزه القادسية 105-87 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط من 5 مواجهات، فيما جمع الأصفر 8 نقاط من 3 انتصارات، وخسارتين.



وفي مواجهة ثانية أقيمت على ذات الصالة، تجاوز كاظمة النصر 108-94، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 8 نقاط من 4 انتصارات، فيما وصل «العنابي» إلى نقطته الـ 5 من فوز و3 خسائر.



جاءت قمة الجولة الخامسة لدوري الدمج بأفضلية للقادسية في نصفها الأول، بعدما خرج متقدما بفارق 4 نقاط بنهاية الربع الثاني (48-44)، لكن «الأبيض» ضرب بقوة في الربع الثالث مسجلا 37 نقطة، فيما لم يسجل القادسية سوى 22 نقطة، ليعوض الكويت تأخره ويتقدم بفارق 11 نقطة، ولم يفسح المدرب الألماني للكويت بيتر شومرز لنظيره الصربي برانكو ماكسيموفيتش فرصة لترتيب أوراقه في الربع الأخير ليواصل الأبيض التفوق بتسجيل 24 نقطة، فيما لم يسجل الأصفر سوى 17 نقطة، وشهدت المواجهة تألق محترف الكويت كادي لالاني بعدما سجل 26 نقطة، واستحوذ على 24 كرة مرتدة «ريباوند».



أما المواجهة الثانية، التي جمعت كاظمة والنصر، فلم تكن بذات التنافسية التي شهدتها مواجهة الكويت والقادسية، فبسط «البرتقالي» أفضلية مطلقة على المواجهة، وأنهى الربع الأول 33-18، وتبعه متقدما في «الثاني» 26-22، وفي الربع الثالث وسع كاظمة الفارق إلى 30 نقطة (93-63)، ليمنح المدرب الصربي لكاظمة إيفان جيرمج الفرصة لمشاركة عدد من المواهب الشابة في الربع الأخير الذي انتهى لمصلحة «العنابي» 31-15 لكنه لم يكن كافيا للاقتراب من «البرتقالي».