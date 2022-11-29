هادي العنزي



حصد منتخبنا الوطني للكراتيه 39 ميدالية متنوعة في بطولة غرب آسيا للكراتيه، التي اختتمت في مدينة الشارقة بالإمارات 27 الجاري، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية في مسابقتي الكاتا والكوميتيه، وظفر «أزرق الكراتيه» بـ 6 ميداليات ذهبية، و12 ميدالية فضية، و21 ميدالية برونزية.



وسجلت لاعبات منتخبنا نتائج لافتة، حيث فازت جود عيسى بالمركز الثاني والفضية في «كاتا» فردي، وحصلت ليان الصراف على المركز الثاني في «كوميتيه»، وظفرت منى القطان بالمركز الثالث، كما فازت سلامة السلطان، وياسمين المطوع، ودلال السعيد بالمركز الثالث عمومي.



من جانبه، أشاد أمين السر المساعد ورئيس الوفد سعد الجبري بالإنجاز الكبير الذي حققه أبطال الكويت، وقال: «تحقق الإنجاز بدعم واهتمام مجلس الإدارة، والجهود الكبيرة لأبطال الكويت من اللاعبين واللاعبات. من جهتها، أشادت رئيس اللجنة النسائية في اتحاد الكراتيه سعاد الرومي بالأداء المتميز الذي قدمه أبطال الكويت في مختلف الأوزان.