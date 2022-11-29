أبدعت لاعبة المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي نور الرزيحان وحصدت 4 ميداليات ذهبية في ختام منافسات بطولة الإمارات الدولية التي أقيمت في مدينة دبي على مدى 3 أيام بمشاركة 300 لاعبة من السعودية والأردن والكويت والدولة المستضيفة الإمارات.



واحتلت نور وهي مواليد 2009، المركز الأول في مسابقات الفردي العام والطوق والصولجان والأداء بالكرة للمستوى الأول، فيما منحت اللجنة المنظمة الرزيحان جائزة «تاج البطولة» المقدمة لأفضل لاعبة نظير المستوى الرائع الذي قدمته في جميع المسابقات، فيما احتلت زميلتها ليان بهبهاني المركز الخامس في الترتيب العام.



وبهذه الحصيلة رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 8 ميداليات بعد أن حققت اللاعبة أمينة الكندري وتاليا بهبهاني 4 ميداليات في أول أيام البطولة، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية للكندري وفضية لبهبهاني.