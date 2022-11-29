يعقوب العوضي



سيكون محبو كرة اليد الكويتية على موعد في الـ 5.00 مساء اليوم عندما يلتقي الغريمان القادسية برصيد 10 نقاط مع العربي بـ 6 نقاط على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد، ويحتل القادسية وصافة الترتيب العام بفارق الأهداف عن حامل اللقب والمتصدر الكويت بينما يحتل العربي المركز الرابع خلف السالمية. كما سيلتقي اليوم أيضا اليرموك (نقطتان) مع كاظمة (3 نقاط) في الـ 7.00 على نفس الصالة.



ويتطلع القادسية لمواصلة انتصاراته بتألق محترفيه تاكودا الياباني وخالد الحاج يوسف ونجومه حارس المرمى فهد كرم، وعبدالوهاب المزين، وناصر بوخضرا، ووليد الجيماز، وعبدالعزيز سالمين صانع الألعاب المميز وباقر خريبط عنصر الخبرة على الدائرة.



وفي المقابل، تتلخص آمال العربي بخطف نقطتين من الأصفر والتقدم خطوة الى الأمام لتعويض النقاط التي خسرها في الجولات السابقة، ويظهر المتألق مدرب الفريق د.أحمد فولاذ بصورة مميزة في قيادة الفريق بعد استعادته لبعض أهم عناصره التي رحلت للإعارة في الموسم الماضي أمثال سلمان الشمالي القوة الضاربة والمصابين مثل علي نصير، فضلا عن تألق فواز مبارك، ومن المتوقع عودة الخبرة علي أشكناني.