واصل فريق «تويوتا جازو للسباقات» TGR أداءه الاستثنائي في منافسات هذا الموسم من «بطولة العالم للراليات» WRC التي ينظمها «الاتحاد الدولي للسيارات» FIA، وذلك بعد اعتلائه منصة التتويج في الجولة الختامية من البطولة في رالي اليابان الذي أقيم مؤخرا في منطقة «تشوبو».

واختتم الفريق بهذه النتيجة موسما مميزا احتفلت فيه شركة تويوتا بتحقيق الألقاب الثلاثة في «بطولة العالم للراليات» WRC للمرة الثانية على التوالي، إذ توجت الشركة بلقب بطولة العالم في فئة المصنعين، في حين حصد فريق «تويوتا جازو للسباقات» TGR ألقاب بطولة العالم في فئة السائقين وفئة مساعد السائق، فضلا عن تسجيل 7 انتصارات في 13 سباقا لهذا الموسم.

وشكلت عودة رالي اليابان إلى «بطولة العالم للراليات» WRC للمرة الأولى منذ عام 2010 تحديا كبيرا للفرق والسائقين والمساعدين لهذا الموسم، إذ أقيم الرالي على طرق إسفلتية وملتوية صعبة في جبال محافظتي «آيتشي» و«جيفو».

وعلى الرغم من ذلك، حققت مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الـ «هايبرد» أداء قويا خلال الرالي، مما مكنها من الفوز بما مجموعه 11 مرحلة.



وكانت المنافسة محتدمة منذ بداية الرالي، إذ أنهى سائق برنامج تحدي «بطولة العالم للراليات» WRC في فريق «تويوتا جازو للسباقات» TGR تاكاموتو كاتسوتا، ومساعده آرون جونستون، اليوم الأول، في المركز الخامس على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الـ «هايبرد» التي تحمل الرقم (18)، متأخرا قرابة الـ20 ثانية عن المتصدر في المركز الأول، ليتمكن من التقدم إلى المركز الرابع خلال المرحلة الأولى من اليوم الثاني، ويواصل تقدمه خلال بقية اليوم من أجل اعتلاء منصة التتويج.



واستمر كاتسوتا في التقدم ليحقق المركز الثالث في المرحلة الثانية من اليوم الأخير، إذ زادت الأمطار الغزيرة من صعوبة التحديات بالنسبة للسائقين خلال الفترة المتبقية من الرالي، لكن كاتسوتا نجح في تخطي تلك التحديات بأمان ليتوج للمرة الثانية في هذا الموسم على أرض فريق «تويوتا جازو للسباقات» TGR في رالي اليابان.



وقال أكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ومؤسس فريق «تويوتا جازو للسباقات» TGR: «أود أن أتقدم بأحر التهاني إلى تاكاموتو، وأشكره على اعتلائه منصة التتويج في رالي اليابان الذي يعد موطن فريق «تويوتا جازو للسباقات» TGR.

وأود أن أشير إلى أن أول مشاركة لتويوتا في «بطولة العالم للراليات» WRC كانت في اليابان.



وأضاف تويودا: «لقد كان من المميز جدا أن يأتي أعضاء الفرق المتنافسة في «بطولة العالم للراليات» WRC أخيرا إلى اليابان. أنا سعيد بمشاهدة مركبات الرالي وهي تسير بقيادة سائقين محليين على أرضنا للمرة الأولى منذ 12 عاما.