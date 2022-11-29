أعلن بنك وربة عن توقيع اتفاقية شراكة ورعاية مع النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية، ويتم بموجب هذه الاتفاقية أن يكون البنك الراعي الرسمي والأساسي للنادي ويدعمه في كل ما يقدمه النادي من أنشطة وفعاليات رياضية مميزة، وتأتي هذه الخطوة حرصا من بنك وربة على إيجاد التلاحم مع الشعب الكويتي والتقرب من الطاقات الشبابية عبر هواياتهم، والعمل على زيادة الوعي والاهتمام للرياضات الإلكترونية، وذلك في إطار الالتزام بمسؤولياته المجتمعية، وسعيه لتحقيق التنمية المستدامة.



وبهذه المناسبة، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي أيمن المطيري: «نحن في بنك وربة سعداء بتوقيع هذه الشراكة، ونحن في قمة التفاؤل، لأننا معا سنضيف لمنصات الألعاب الإلكترونية كل هو مناسب لصالح اللاعبين والفرق وصناع المحتوى».



وأشار المطيري إلى أن بنك وربة وفي إطار مسؤولياته الاجتماعية يضع كل إمكانياته من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من الطاقات التي يمتلكها الشباب الكويتي، والتي تحتاج إلى الفرص المناسبة لتؤدي دورها الحيوي في مسيرة التنمية والتقدم في الكويت.



ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الالكترونية عبدالله العلي: يعد هذا الحدث هو الأول من نوعه، حيث أصبح بنك وربة راعيا رسميا وأساسيا للنادي الكويتي للرياضات الإلكترونية، وذلك يسهم بشكل مباشر في الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية الإيجابية التي تدور حول المسابقات، والتحفيز الفعلي والتواصل الاجتماعي التفاعلي.