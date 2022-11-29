أحرز المنتخب الوطني للجودو أول من امس ميداليتين برونزيتين في ختام بطولة آسيا المفتوحة للجودو بلبنان للرجال والسيدات والتي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة على مدى يومين.



وحقق اللاعب غنام الديكان الميدالية البرونزية في فئة ما دون وزن 100 كيلوغرام بعد فوزه على الفرنسي مارك كودوجان، فيما انتزع حمد الراشد عن فئة وزن فوق 100 كيلوغرام الميدالية البرونزية بعد فوزه على اللبناني حنا توما.



وقال الديكان ان البطولة: «شهدت تحديا كبيرا وقد أتيحت الفرصة لنا للاحتكاك بلاعبين من مختلف الدول».



ونوه بالتنظيم الجيد للبطولة، لافتا إلى حصد اللاعبين الكويتيين الخمسة ثلاث ميداليات، حيث حقق مشعل العلي الميدالية الفضية عن فئة تحت وزن 60 كيلوغراما.



وشارك من الكويت كل من مشعل العلي وحبيب محمد حسن تحت وزن 60 كيلوغراما وناصر المطيري تحت وزن 81 كيلوغراما وغنام الديكان تحت وزن 100 كيلوغرام وحمد الراشد فوق 100 كيلوغرام.