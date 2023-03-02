بعد الجفاف التاريخي الذي ضرب منطقة شرق سورية المسماة محملية بـ«الجزيرة» والمعروفة بأنها سلة غذاء البلاد، بين مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة م. أنور العكلة أن إدارة سد الفرات ستقوم بإيقاف عمل سد الفرات لمدة أسبوع اعتبارا من أمس الأول من شهر مارس ولغاية يوم الأربعاء المقبل الثامن منه، وذلك بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات.



وبين العكلة أن مصدر التغذية الوحيد للتيار الكهربائي، سيكون عن طريق منشأة توليد السويدية والمخصص للخطوط الخدمية فقط، لافتا إلى أنه نتيجة لقلة كميات الغاز الواردة للمنشأة، قد يتم التقنين حتى على الخطوط الخدمية بالمحافظة.



وقد تداول ناشطون تسجيلات وصورا مخيفة لانحسار المياه في نهر الفرات في سورية والعراق المجاور. وقال ناشطون انه بات يمكن قطع النهر سيرا على الاقدام بسبب انخفاض المياه لمستويات قياسية.