"الصحة" تعلن عن إطلاق خدمة جدیدة لتشخیص وعلاج السمنة في مراكز الرعایا الأولیة

حنان عبد المعبود

نظم معھد دسمان للسكري بالتعاون مع وزارة الصحة وجمعیة السمنة الكویتیة، والجھات المختصة بالسمنة بالقطاع الحكومي والأھلي، فعالیة توعویة في الیوم العالمي للسمنة برعایة شركة نوفو نوردیسك فارما جالف، وتحدثت الرئیس التنفیذي للقطاع الطبي في المعھد د. إباء العزیري، خلال المؤتمر عن مرض السمنة وما قد یترتب عليه من مخاطر صحیة كمقاومة الانسولین ومرض السّكري وأمراض القلب وضغط الدم ومشاكل التنفّس وأمراض الكبد الدهنية وغیرھا من المضاعفات الصحیة التي یمكن تفادیھا بالوقایة من السمنة وعلاجھا.

واستعرضت د. العزیري كذلك أحدث التوجھات العالمیة وآخر التطورات حول التغلب على السمنة وذلك لما لھا من ارتباط وثیق بمرض السكري، وشدّدت على التخلص من النظرة المجتمعیة السلبیة حول السمنة وحث الجمیع على توحید التوجھات واتباع استراتیجیات مشتركة للتصدي بشكل أمثل لھذا العبء الذي یشكل تحدیاً صحیاً ملحاً.

وبھذه المناسبة اعلنت ممثلة وزارة الصحة بالإدارة الاولیة للرعایة الصحیة د. دینا الضبیب، عن اطلاق خدمة جدیدة لتشخیص وعلاج السمنة في مراكز الرعایة الصحیة الأولیة من خلال عیادات الأمراض المزمنة غیر المعدیة "NCD"، حیث تقوم ھذه العیادات بتقدیم خدمات تشخیص وعلاج ودعم المرضى الذین یعانون من مرض السمنة.

ومن جهتها أوضحت نائبة رئیس رابطة السمنة الكویتیة د.عایشة الفھد، أن السمنة مرض خطیر ومزمن، وأن رابطة السمنة الكویتیة تعیر اھتماما بالغا بزیادة الوعي والتثقیف حول مرض السمنة في الكویت من خلال التعاون المستمر مع القطاعین العام والخاص.

كما أكد نائب الرئیس والمدیر العام لشركة نوفو نوردیسك فارما جلف فنكت كالیان، أن السمنة من الأمراض الخطیرة المزمنة الانتكاسیة بالغة الانتشار في الكویت، واستجابة لھذا لوضع المقلق، تواصل نوفو نوردیسك التزامھا بإحداث تغییر في مرض السمنة من خلال التعاون مع مختلف الكیانات وتضافر الجھود لدعم الأشخاص الذین یعانون من مرض السمنة في الكویت.

واختتمت د. إباء العزیري انشطة الاحتفال بعرض نتائج أطلس السمنة العالمي 2023، والذي نشره الاتحاد العالمي للسمنة حیث افاد أن التأثیر الاقتصادي العالمي الناتج عن زیادة الوزن والسمنة قد یصل إلى 4.32 تریلیون دولار سنویا بحلول عام 2035. كما أوضحت أنه بحلول عام 2035، إذا لم یتم اتخاذ أي إجراءات في الكویت، فإن 52٪ من البالغین سیعانون من السمنة مما یضع الكویت في فئة المخاطر البالغة ، لا سیما أن السمنة لدى الأطفال تستمر في الارتفاع بشكل سریع.

يذكر أن معھد دسمان للسكري يعتبر العضو الوحید الذي یمثل دولة الكویت في الاتحاد العالمي للسمنة وقام المعھد بالاحتفال بالیوم العالمي للسمنة في 4 مارس تحت عنوان "تغییر وجھات النظر حول السمنة والحث على التحدث عن السمنة في جمیع الأوجه".