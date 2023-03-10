

عبدالكريم العبدالله



اكد مستشفى الفروانية على حق المريض في تلقي الخدمات الطبية والرعاية الصحية الشاملة، بيد أن ذلك يقترن بالأصول الفنية والقواعد الطبية فيما يخص التشخيص والعلاج والتأهيل، وهي أمور فنية من اختصاص الفريق الفني المعالج.



وقال المستشفى، ردا على ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حالة تتلقى العلاج فيه، أن المريضة قد وصلت إلى المستشفى إثر حادث دهس مروري وتعرضها إلى عدد من الإصابات البليغة.



وذكر ان طواقمه المعالجة قامت بإجراء الجراحات والتداخلات الطبية اللازمة للمريضة، حيث استدعت حالتها الخضوع لأكثر من إجراء جراحي دقيق، تكللت بالنجاح بفضل الله، ثم حرص طواقمنا الطبية والفنية على التدخل الفني الدقيق والسريع وبالجودة اللازمة، فيما تنتظر وفقا للقواعد المستقر عليها طبيا، الخضوع لإجراء جراحي تجميلي بعد التئام الجروح، والتي تتلقى بشأنها العلاجات اللازمة.



واستنكر المستشفى بهذا الشأن ما ورد من معلومات غير صحيحة حيال الجهود التي بذلت لإنقاذ حياة المريضة، التي لاتزال تتلقى الرعاية والخدمة الصحية وفق معايير الجودة المطلوبة.