دارين العلي



أكد مدير إدارة مركز الاتصال الموحد (152) في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.محمد العازمي السيطرة على موجة الأمطار من خلال تنسيق فرق عمل مختصة من مختلف قطاعات الوزارة وبتوجيهات من وكيلة الوزارة مها العسعوسي.



وقال العازمي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إن المركز تلقى خلال الأجواء الممطرة عددا من البلاغات وصل عددها الى 791 بلاغا من مختلف مناطق البلاد.



ولفت الى انه تم فرز هذه البلاغات وارسالها حسب مراكز الطوارئ، حيث قامت بدورها جاهدة بإرسال الفرق لإصلاح الأعطال في أقل وقت ممكن.



وأوضح أن أكثر هذه البلاغات تركزت في محافظتي الفروانية وحولي، حيث تم التعامل معها من قبل المراكز والفرق المختصة.