

بيروت - بولين فاضل



علقت الفنانة نوال الزغبي للمرة الثانية على الموقف المحرج الذي تعرضت له صديقتها المقربة الفنانة شيرين عبدالوهاب، أثناء إحياء حفلها الغنائي في دبي الجمعة الماضي، وسقوطها على المسرح، وقالت نوال: «شيرين أكيد محسودة وصابتها عين»، مضيفة في تصريحات لبرنامج «عرب وود»: «شيرين عفوية وبحبها كتير، ومبسوطة إنها رجعت».



وحرصت الزغبي على دعم شيرين فور سقوطها على المسرح خلال حفلها بدبي، وكتبت تغريدة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «شيرين القمر مبروك النجاح مبارح، ورجعتك لأن كتير اشتقنالك يا صديقتي الغالية، ما بيوقع إلا الشاطر الحمد الله عالسلامة، عين وصابتك يا قمر».



وخرج إيهاب صالح مدير أعمال شيرين لطمأنة جمهورها عبر حسابه الشخصي بـ «تويتر» الذي بات المنصة الرسمية الوحيدة لطرح بيانات الفنانة بعد السطو على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال صالح عبر عدة تغريدات: «جمهور شيرين، أنا دايما عارف انكم سند وضهر ليها بس عمري ما كنت أتخيل انكم بالحجم والعظمة دي بجد ما شاء الله، عايز اطمنكم إن شيرين بخير وخرجت من المستشفى بعد شوية فحوصات وإشاعات على رجليها بعد ما تحاملت على نفسها عشان تكمل الحفل بنجاح».