عبدالكريم العبدالله



اقتصرت وزارة الصحة في ابتعاث العلاج بالخارج، على الحالات الطارئة والعاجلة، حيث اقتصر انعقاد اللجان التخصصية للعلاج بالخارج على المستشفيات العامة والمراكز التخصصية ابتداء من يوم الأحد 7 مايو ولمدة شهر للحالات الطارئة والعاجلة، والتي يقرر الفريق الطبي المعالج عدم توافر العلاج لها في أحد مرافق وزارة الصحة، على أن يقوم رئيس قسم المعالج بتقديم طلب مرفق بتقرير مفصل لرئيس الهيئة الطبية لإجراء لجنة تخصصية عاجلة لتلك الحالة، ومن ثم رفعه إلى اللجنة العليا بإدارة العلاج في الخارج.



من جانب آخر، تعد الوزارة خطة لـ«الإيفاد» للبرامج التدريبية المحلية داخل الكويت.



وتحصر الوزارة حاليا أعداد الموظفين المطلوب تدريبهم ونوعه واعداد المقاعد للبرامج التدريبية التعاقدية والفردية في برامج الإيفاد، وسترفع الوزارة الخطة على «النظم المتكاملة» خلال الأسابيع المقبلة، ليتم اتخاذ اللازم بشأنها واعتمادها.



وذكرت مصادر مطلعة في تصريح لـ«الأنباء»، أن ديوان الخدمة المدنية أوصى بعدم إدراج أي برامج تدريبية متعلقة بالحاسب الآلي، وضرورة الرجوع الى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عند الحاجة، فضلا عن انه أوصى بالالتزام بالبرامج المدرجة مع عدم الموافقة على أي برنامج لم يتم إدراجه.