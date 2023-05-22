عبدالكريم العبدالله



أعلنت الجمعية الخليجية لطب الأسرة عن تشكيل مجلس ادارتها برئاسة الكويت عبر تزكية رئيس رابطة العائلة الكويتية د.محمد العازمي، بإجماع جميع الروابط والجمعيات الخليجية لطب الاسرة.



وجاء في تشكيل مجلس ادارة الجمعية الخليجية لطب الأسرة تعيين رئيس رابطة أطباء العائلة البحرينية البروفيسور د.فيصل الناصر نائبا للرئيس، ونائب رئيس الرابطة القطرية لأطباء الأسرة د.منى طاهر أمينا للسر، والرئيس الفخري لرابطة اطباء العائلة الكويتية د.هدى الدويسان أمينا للصندوق.



وضمت الجمعية 8 لجان، وهي: لجنة العلاقات العامة والاتصال برئاسة نائب رئيس جمعية الاطباء البحرينية د.أمل الغانم، ود.فرح الزعابي نائب رئيس شعبة الامارات لطب الأسرة رئيسا للجنة العلمية والاكاديمية، فضلا عن تزكية د.ملاك الشمري رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع رئيسا للجنة المالية وتنمية الموارد.



وتمت تزكية د.سامية العبدالله رئيس الرابطة القطرية لطب الأسرة والمجتمع رئيسا للجنة السياسات والبروتوكولات الصحية، ود.عبدالعزيز المحرزي الرئيس المنتخب للمنظمة العالمية لأطباء الأسرة بمنطقة شرق المتوسط ـ نائبا للرئيس، ود.اشرف أمير نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الاسرة والمجتمع ـ رئيسا للجنة العلاقات الدولية، اضافة الى تزكية د.مرام الشربتي امين سر جمعية الاطباء البحرينية ـ رئيسا للجنة الانشطة والفعاليات، والبروفيسور توفيق خوجه الأمين العام لاتحاد المستشفيات العربية رئيسا للجنة الابداع والابتكار، ود.وديعة الشريفة رئيس شعبة الامارات لطب الأسرة ـ نائبا للرئيس، ود.اسماء الشيذانية رئيس الرابطة العمانية لطب الاسرة ـ رئيسا للجنة الدراسات والبحث العلمي والنشر.



وقال رئيس الجمعية الخليجية لطب الأسرة د.محمد العازمي، في مؤتمر صحافي، إن مقر الجمعية الخليجية لطب الأسرة الدائم في سيكون في الكويت تحت مظلة الجمعية الطبية الكويتية، مع ضمان استقلاليتها المالية والإدارية بما لا يتعارض مع لوائح الجمعية الطبية الكويتية، مع اعتماد مدة 3 سنوات لكل مجلس ادارة، بحيث يتم ترشيح مجلس ادارة جديد كل 3 سنوات.



وبين أن من أهداف الجمعية ترسيخ مفهوم طب الأسرة في منطقة الخليج العربي وتطوير المنظومة الصحية على قاعدة قوية مبنية على الرعاية الصحية الأولية، وتوفير الدعم والريادة لتخصص طب الاسرة والممارسين العاميين في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تمثيل وتعزيز الوضع العام لأطباء الأسرة والمجتمع والممارسين العاميين من خلال توعية المجتمع الخليجي الطبي بدور وأهمية هذا التخصص، وتنسيق وتنظيم الأنشطة العلمية والتعليمية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية في تخصص طب الاسرة الذي يحقق مواكبة مهنة الطب في البلاد والتقدم والتطور في عالم الطب والتعاون مع الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية في هذا المجال.



وتابع: ان من الاهداف ايضا الارتقاء بمعدلات الجودة والفاعلية للرعاية الصحية الأولية عن طريق تبادل الخبرات والتجارب، والمشاركة الفاعلة والتنسيق المشترك في صياغة السياسات الطبية والصحية الخاصة بطب الأسرة، ودعم البحث العلمي المشترك في دول الخليج لتعزيز صحة المجتمع الخليجي والصحة العامة، فضلا عن توصية المبادرات الوطنية بين دول الخليج لتعزيز مبدأ الصحة المجتمعية، تشجيع سبل التعاون ودعمها وتبادل الخبرات بين الأطباء بدول مجلس التعاون الخليجي.