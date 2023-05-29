أكدت وزارة الإعلام دعمها الكامل لفعاليات الملتقى الإعلامي العربي بدورته الـ 18 التي تنطلق غدا برعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وينوب عن سموه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.



وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد في بيان: إن ذلك يأتي إيمانا من «الإعلام» بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك من خلال تمكين الإعلاميين العرب من بلورة خريطة طريق إعلامية لمواكبة التحولات التي يشهدها العالم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبلورة خطاب إعلامي عربي يستجيب لحجم التحديات التي يواجهها وطننا العربي.



وأضافت مراد أنه بالتعاون مع الملتقى الإعلامي العربي، تم الانتهاء من التجهيزات كافة الخاصة بدورته الـ 18 التي تنطلق تحت عنوان «إعلام المستقبل.. مستقبل الإعلام».



وأوضحت أن فعاليات الملتقى الإعلامي العربي تأتي بالتزامن مع ذكرى مرور 20 عاما على تأسيس الملتقى الذي حقق الكثير من الإنجازات المهمة عبر تنظيمه العديد من الأنشطة والفعاليات داخل الكويت وخارجها بشكل مميز ومكثف وكبير.



وذكرت مراد أن الملتقى يتضمن تنظيم 14 جلسة حوارية، وأكثر من 10 ورش تدريبية بمشاركة أكثر من 120 شخصية وزارية وأكاديمية وإعلامية عربية للنقاش حول العديد من القضايا المهمة التي تتعلق بصناعة الإعلام وقضاياه المختلفة في ظل التطور التكنولوجي والذكاء الصناعي.



وأشارت إلى أن الاستمرار في انعقاد الملتقى في البلاد يأتي تأكيدا على اهتمام القيادة السياسية في الكويت بدعم كل ما من شأنه تحقيق التقارب العربي خصوصا لما للإعلام من دور في الدفع بالعمل العربي المشترك بمزيد من التنسيق والتعاون لتلبية طموحات الشعوب العربية.