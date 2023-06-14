اسامة ابو السعود



نظم قطاع الاسرة والتحكيم في وزارة العدل الدورة التوعوية والتثقيفية الأولى للمقبلين على الزواج (وفاق)، وبإشراف وتنفيذ ادارة الاستشارات الأسرية تحت عنوان (الحقوق والواجبات الزوجية.. نظرة شرعية ونفسية وقانونية)، استعرض خلالها د. الحارث المزيدي مهارات تأسيس بيئة صحية من خلال التعرف على حقوق وواجبات الزوجين وضرورة معرفة كل طرف بحقوق القوامة والنفقة وغيرها.



كما أوضح المزيدي أهمية فن التعامل وطرق الحوار الإيجابي وكيفية تأثيره على العلاقة.



وتناولت الدورة أيضا عددا من المحاور، بالإضافة إلى مناقشات وأسئلة تشجيعية دفعت الحضور للمشاركة بتجاربهم المختلفة.