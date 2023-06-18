محمد الجلاهمة



واصل قطاع العمليات، ممثلا في إدارتي المرور والنجدة، حملاته الرامية إلى تحقيق الضبط والربط المروري، وأسفرت الحملات في الفترة من 10 الجاري حتى 16منه عن تحرير 34487 مخالفة من بينها 966 مخالفة حررها رجال النجدة، وتم توقيف 51 حدثا لقيادة مركبات ذويهم بدون رخصة سوق و45 مخالفا، لارتكابهم مخالفات جسيمة، حيث أحيل غير البالغين الى نيابة الأحداث والمخالفون الآخرون الى نظارة المرور، كما كشفت الإحصائية عن وقوع 1299 حادثا مروريا خلال الفترة نفسها.



وخلال تلك الحملات جرى توقيف 22 شخصا لحيازة مخدرات، وأخضعوا للتفتيش، أو ضبطوا بعد الاشتباه بأنهم في حالة غير طبيعية وأنهم تحت تأثير تعاطي المخدرات او الخمور، وبلغ إجمالي المخالفين والمطلوبين 315 شخصا تمت إحالتهم الى الجهة المختصة.



وخلال الحملات، تمت إحالة 97 مركبة ودراجة إلى كراج حجز المركبات من بينها 61 دراجة بعضها يخص عمال توصيل طلبات خالفوا قواعد السير.