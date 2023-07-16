عبدالكريم العبدالله



في إطار الحرص على تحقيق معايير جودة الأداء، أقرت وزارة الصحة اعتماد اختبار إضافي للمتقدمين لمزاولة مهنة الرعاية الصحية في الكويت، اعتبارا من اليوم الأحد.



ويعد هذا الاختبار الإلكتروني الموحد امتدادا لاختبار «تقييم الكفاءة» الذي يجرى حاليا قبل توظيف الأطباء والفنيين، على أن يشمل مع بداية مرحلة التطبيق بعض تخصصات المهن الطبية، ومن ثم شمول بقية التخصصات بشكل تدريجي، مضيفة أن الاختبار يقدم إلكترونيا، وبالإمكان تقديمه من خارج الكويت، وذلك للمتقدمين من الخارج عبر الموقع المختص بذلك.



هذا ويأتي الاختبار الإضافي ضمن عدة معايير للقبول، ومنح ترخيص مزاولة المهنة في الكويت، تشمل الاختبار النظري الموحد (الإلكتروني)، إلى جانب المقابلة الشخصية، والاختبار المهني العملي.



وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي أسوة بكثير من دول المنطقة، في إطار الحرص على تحقيق معايير جودة الأداء، ويطبق هذا الاختبار على المتقدمين للقطاع الصحي الحكومي والخاص، مع الاستمرار بتطويره بشكل دوري، ليشمل فئات أكبر، حرصا على تطبيق أفضل معايير التقييم قبل منح ترخيص مزاولة المهن الطبية.



كما أفادت الوزارة بإمكانية التقديم للراغبين في العمل من الممارسين الصحيين من غير المواطنين في القطاع الصحي الحكومي أو الأهلي، بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص لتعبئة نموذج التقديم على الوظيفة، ومن ثم يتم التقديم على الاختبار الإلكتروني الموحد، استيفاء للشروط الفنية والإدارية المحددة.