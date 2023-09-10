منصور السلطان



نقلت جثة عامل وافد الى الإدارة العامة للأدلة الجنائية (المشرحة) لمعرفة أسباب الوفاة بعد العثور على الجثة في سكن إحدى الشركات في منطقة كبد ووجود آثار ضرب على الأنف. وكان بلاغ ورد الى غرفة عمليات وزارة الداخلية من مسؤول إحدى الشركات في منطقة كبد يبلغ عن وجود أحد العمال في سكن الشركة دون حراك، وعلى الفور توجه رجال الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث أفاد مسؤول الشركة بأن العامل من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 33 عاما، فاصطحب رجال الأمن والإسعاف إلى سكن العامل وبعد فحصه من قبل المسعفين تبين انه قد فارق الحياة، وتوجد آثار عنف على أنف المتوفى.