عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات أمس بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لمواطن عشريني وحبس أربعة آخرين لمدة 6 أشهر وبتغريم سادس مبلغ 150 دينارا بواقعة مشاجرة ودهس أفضت لوفاة شاب خليجي يبلغ 22 عاما.

ترجع الواقعة إلى شهر يناير العام الجاري، حيث تلقت غرفة العمليات بلاغا بوقوع مشاجرة وطعن ودهس متعمد، وعند توجه فرق الأمن تبينت وفاة المجني عليه متأثرا بإصابات بليغة لحقت به جراء تعرضه للدهس.

وبضبط المتهم الأول أقر بوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه دعته إلى مواعدته في ساحة ترابية، مبينا أنه دخل معه بنقاش حاد تطور إلى تشابك بالأيدي فقام على إثر ذلك بطعنه ودهسه دون قصد.

وأمام المحكمة طالب وكيل المتهم بتغيير وصف وقيد الاتهام من قتل عمد لضرب أفضى إلى موت، مشيرا إلى أن الواقعة لا تعدو كونها مشاجرة وتبادل ضرب دون قصد من موكله بإزهاق روح المجني عليه.