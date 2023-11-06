سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان



اتفق أعضاء اللجنة التنسيقية، على الاستعجال في تقديم الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومنها ما يختص بالمتقاعدين وزيادة الرواتب في القطاع الحكومي ودعم العمالة للعاملين في «الخاص».

وأشارت مصادر إلى أن اللجنة توصلت إلى ضرورة الإسراع في تقديم اقتراح رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى ألف دينار ليكون من خلال قانون وليس بقرار حكومي، على أن تعقب ذلك قوانين رفع علاوة غلاء المعيشة وعلاوة الأولاد.



وكانت اللجنة التنسيقية النيابية عقدت اجتماعها الدوري امس في مجلس الأمة مع عدد من رؤساء اللجان البرلمانية لمتابعة التشريعات المتفق عليها بالخارطة التشريعية المعلن عنها والبالغ عددها 18 بقانون، والتي تركزت على 3 محاور رئيسة: معيشية وتنموية وإصلاحية.

وانتهى الاجتماع إلى توزيع المشروعات بقوانين على جدول أعمال الجلسات تباعا، حتى لا تخلو جلسة من تشريع سواء معيشي أو تنموي أو إصلاحي.

من جانب آخر، أعلن النائب عبدالوهاب العيسى انه سيؤيد جميع طلبات طرح الثقة بالوزراء.

وأعلن النائب متعب الرثعان أنه سيقدم استجوابا لوزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة من 4 محاور.