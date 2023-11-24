تحدثت تقارير عن إجراء طائرات تجسس إسرائيلية مسحا وعمليات استطلاع في عدة محافظات سورية، معظمها تركزت في دمشق ومنطقة الساحل السوري.



وبحسب موقع «صوت العاصمة»، أظهرت مواقع خاصة بالملاحة، تحليق طائرة استخبارات إسرائيلية من طراز «Gulfstream 550» لمدة تجاوزت الثلاث ساعات، في سماء منطقة الساحل السوري والحدود السورية اللبنانية والمنطقة الجنوبية قرب الجولان السوري المحتل.



وشملت عمليات المسح العاصمة السورية دمشق وريفها، وذلك عقب غارات إسرائيلية استهدفت مبنى قيد الإنشاء في بلدة السيدة زينب جنوبي العاصمة، تستخدمه ميليشيات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني كمستودع تخزين مؤقت لشحنات عسكرية.



وقبل أيام، رصدت ‏طائرة مسيرة أميركية من طراز «غلوبال هوك RQ-4B» كانت تحلق بالقرب من سواحل البحر المتوسط، بعد هبوط طائرة إيرانية بمعرف دولي (ep-igc) -حملت شخصية رفيعة المستوى ـ في قاعدة حميميم الروسية غربي سورية.



وكانت وكالة أنباء «سانا» قد أفادت أمس الأول، بتعرض مناطق في ريف دمشق لقصف صاروخي إسرائيلي.



وأشارت حسابات مقربة من الميليشيات الإيرانية الموجودة في جنوبي دمشق، إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة قيد التجهيز لتكون فندقا لزوار مقام السيدة زينب.