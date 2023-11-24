حنان عبدالمعبود



كشف مراقب التفتيش بمحافظة حولي في الهيئة العامة للغذاء والتغذية محمد الكندري عن جولة تفتيشية قام بها مع فريق المحافظة على عدة أماكن مختلفة تم على أثرها إغلاق 5 منشآت غذائية، وتحرير 33 محضر ضبط لمنشآت غذائية.



وقال الكندري، في تصريح لـ «الأنباء»، انه في اطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للغذاء والتغذية لضبط الأسواق والحفاظ على الأمن الغذائي، قمنا بعدد من الجولات التفتيشية وكانت محصلتها 4 مخالفات عبارة عن فتح منشأة غذائية دون الحصول على ترخيص صحي صادر من الهيئة، و4 مخالفات لعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة، حيث وجدنا حشرات (صراصير) حية بكثرة في هذه المنشآت، بالإضافة الى محضر تداول اغذية مغشوشة، وتم اتلاف 57 كيلو دجاج مجمد مجهول المصدر لا توجد عليه بطاقة بيانات غذائية. وأضاف: تم تحرير 12 محضر تداول لعمال اغذية يعملون دون الحصول على شهادة صحية، و12 محضرا أيضا لصاحب العمل لتشغيل عمال دون الحصول على شهادة صحية.