مفرح الشمري



استكمل برنامج «شاعر الراية» الذي يحظى بدعم من مؤسسة الأمير بدر عبدالمحسن الحضارية منافساته في ثامن أمسياته الشعرية التي عرضت الثلاثاء الماضي من خلال شاشة قناة السعودية، ومنصة شاهد، بالإضافة إلى إذاعة أثير الرياض وتطبيق شاعر الراية، شهدت الحلقة الثامنة مشاركة من فرسان الراية بقصائد رائعة وإلقاء متميز، وتأهل فيها الشاعر فهد قطنان للمرحلة النهائية من عمر البرنامج، في حين ينتظر الشعراء مشعل الضوي وسعد بن عدال ومشاري الديحاني وزياد بن عكشان نتيجة تصويت الجمهور لهم، ليتأهل واحد منهم الى الحلقة النهائية.



كما شهدت الحلقة الثامنة من «شاعر الراية»، نهاية لـ 3 مراحل وبداية لمرحلة جديدة، حيث واجه الشعراء تحديات كبيرة، اشتدت بها المنافسة بين الفرسان، وارتفع مستوى التوتر بينهم، إذ يسعى كل شاعر الى تقديم أداء مميز يؤهله للوصول إلى المراحل المتقدمة والمنافسة على اللقب.



وفي هذا الصدد، تأهل المتسابق سهيل محمد الميموني من الكويت إلى المرحلة الرابعة بعد منافسة قوية مع 4 فرسان من الحلقة السابعة، حيث حقق الميموني أعلى نسبة تصويت من الجمهور، وبهذا انضم إلى باقي المتأهلين، وهم: عساف أبوثنين، عويد النجود الشهراني، العنود الواصلية.



يذكر أن برنامج «شاعر الراية» يشارك فيه 30 شاعرا، وبـ 10 حلقات تعرض في الساعة العاشرة مساء على شاشة قناة السعودية، ويتصدى لتقديمه الشاعرة والإعلامية نهى نبيل والشاعر سعيد بن مانع.