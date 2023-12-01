عبدالكريم العبدالله



أجرى فريق طبي كويتي عملية جراحية يتم عملها لأول مرة في الكويت في مركز البابطين للحروق والتجميل، وهي عبارة عن استئصال ورم ليمفاوي يزن 16 كيلوغراما من الفخذ اليمنى لمريض كويتي في العقد السادس كمرحلة اولى رئيسية لإعادة تأهيله.



وكانت العملية برئاسة رئيس قسم البابطين للحروق والتجميل د.محمد خلف وبمشاركة د.حسين صفر استشاري جراحة الأوعية الدموية وعلاج الانسدادات الليمفاوية بمستشفى مبارك الكبير وقسم التخدير برئاسة د.أحمد علي والهيئة التمريضية في مركز البابطين للحروق والتجميل وسبب الورم مشاكل للمريض، بحيث اصبح طريح الفراش لمد 3 سنوات لعدم قدرته على الحركة والمشي.