

أعلنت وزارة الصحة أنه بالإشارة الى ما تم الإعلان عنه في بعض الدول حول العالم عن رصد متحور JN.1 من ڤيروس كورونا.



فإنه لم يتم رصد هذا المتحور في الكويت حتى الآن، كما ان فرق الفحص الجيني مستمرة في عملها في رصد الأنماط السائدة لڤيروس كورونا، وغيره من الڤيروسات.



وقالت الوزارة ان ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمرا متوقعا ولا يدعو للقلق، مؤكدة انها توفر النسخة المحدثة من لقاح كوفيد في 42 مركز صحة وقائية، ويغطي السلالات السائدة من الڤيروس، وننصح بأخذه وخصوصا لذوي عوامل الاختطار مثل (الفئة العمرية فوق 60 سنة - أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة من البالغين).