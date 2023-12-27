قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تراجعت عن تباطؤ استمر لأشهر في معدل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60% القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع أسلحة.



ويعتقد عديد من الديبلوماسيين أن التباطؤ، الذي بدأ بحلول يونيو 2023، كان مرتبطا بمحادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إطلاق سراح أميركيين كانوا محتجزين في إيران في وقت سابق من العام الحالي.



وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع 3 قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات تخصيب أقل. من جهتها، تنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية. وذكرت الوكالة الذرية في بيان يلخص تقريرا سريا للدول الأعضاء اطلعت عليه وكالة «رويترز» أن إيران «زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج اعتبارا من منتصف عام 2023».



وتقوم إيران بالتخصيب لمستوى يصل إلى 60%، القريب من مستوى 90% تقريبا الذي يستخدم في الأسلحة، في منشأتي نطنز وفوردو. وقالت الوكالة إنه منذ الإبطاء، قامت المنشأتان بتخصيب اليورانيوم إلى 60% بمعدل إنتاج حوالي 3 كيلوغرامات شهريا.



وجاء في التقرير الأممي «تؤكد الوكالة أن إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% من اليورانيوم-235 إلى حوالي 9 كيلوغرامات شهريا منذ نهاية نوفمبر الماضي في هاتين المنشأتين مجتمعتين».



ولفت التقرير إلى أن مفتشي الوكالة لاحظوا لأول مرة تغيرا في الإنتاج في فوردو في 25 نوفمبر 2023 وبعد ذلك قالت إيران إن التغيير بدأ في 22 من الشهر نفسه وإن معدل الإنتاج عاد لمستوى ما قبل الإبطاء.