

القاهرة - خديجة حمودة



أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا الرفض التام للإجراءات المتخذة لإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من غزة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده وزير الخارجية امس مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ورحب شكري بنظيرته الألمانية التي تقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة والزيارة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدا بعمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر وألمانيا في شتى المجالات والتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وقال وزير الخارجية إن المباحثات تناولت العلاقات المتميزة بين البلدين والأوضاع في غزة واستمرار الأعمال العسكرية والآثار الإنسانية المدمرة والمساعدات الإنسانية ونفاذها إلى القطاع وكيفية التعامل مع الأوضاع بشكل يحافظ على وحدة القطاع والضفة الغربية، موضحا أن استمرار الاحتلال يعد من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار. ووصف شكري العلاقات المصرية- الألمانية بأنها «وثيقة ومتشعبة»، وشهدت تطورا خلال الفترة الماضية وشراكة استراتيجية، معربا عن التطلع لاستمرار التواصل والتشاور سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو بالتنسيق حيال كافة القضايا.