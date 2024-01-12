

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تترقب القارة الصفراء، صافرة انطلاق النسخة الـ18 من بطولات كأس أمم آسيا، التي تستضيفها العاصمة القطرية (الدوحة) للمرة الثالثة بعد نسختي 88 و2011 ـ خلال الفترة من اليوم حتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية.



ومن المقرر مشاركة عدد من القادة والرؤساء في حفل افتتاح البطولة، برعاية أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم



بن حمد، والذي سيقام مساء اليوم بستاد لوسيل، إحدى أيقونات نهائيات كأس العالم قطر 2022، والذي استضاف نهائي المونديال بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا مساء 18 ديسمبر 2022، حيث توج رفاق ليونيل ميسي باللقب الغالي.



ويقص المنتخب القطري المضيف شريط المنافسات بمواجهة نظيره اللبناني في 7:00 مساء، على أن يسبق المباراة حفل الافتتاح، الذي يقام في 5:00 مساء.



ويتطلع المنتخب القطري لتسجيل انطلاقة مثالية لحملة الدفاع عن اللقب، الذي ناله في النسخة الماضية، التي جرت في الإمارات عام 2019 للمرة الأولى في تاريخه، بحثا عن الانتصار، من أجل المضي قدما نحو تأمين التأهل إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضا الصين وطاجيكستان.



في المقابل، يأمل المنتخب اللبناني الظهور بالصورة المأمولة، وتجنب الخسارة أمام صاحب الأرض وحامل اللقب، ولم لا إحداث المفاجأة بتحقيق الانتصار وتمهد الطريق نحو التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية.



إلى ذلك، شدد المدرب الإسباني لمنتخب قطر بارتولومي ماركيز لوبيز، على أهمية مباراة اليوم أمام المنتخب اللبناني في افتتاح كأس آسيا، وقال:«تنتظرنا مباراة مهمة وصعبة أمام المنتخب اللبناني، لكننا جاهزون للمباراة وسنسعى لتحقيق الفوز في بداية المشوار»، مضيفا: «نكن للمنتخب اللبناني احتراما كبيرا، ونعلم أنهم قاموا بتغيير المدرب مؤخرا، ولكنه مدرب يعرف الكرة اللبنانية جيدا ويسعى لكي يكون له رد فعل في البطولة».



من جانبه، أكد المدرب المونتينيغري لمنتخب لبنان ميودراغ رادولوفيتش أنه متحمس للغاية لضربة البداية الصعبة ومواجهة حامل لقب النسخة الماضية، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية بتواجده في بطولة كأس آسيا وتولي مهمة تدريب «الأرز». وقال ان فترة التحضير كانت قصيرة ولكننا جاهزون ونؤمن بقدراتنا ونريد تمثيل الكرة اللبنانية بأفضل صورة ممكنة.



وتتواصل مباريات البطولة غدا، بإقامة 3 مواجهات، حيث يلتقي المنتخب الأسترالي حامل لقب نسخة 2015، مع المنتخب الهندي في 2:30 ظهرا على ستاد أحمد بن علي بنادي الريان، في أولى مباريات المجموعة الثانية، والتي تشهد مواجهة في ذات المجموعة تجمع بين منتخبي أوزبكستان وسورية في 8:30 مساء على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، فيما يلتقي منتخبي الصين وطاجيكستان في 5:30 مساء على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، في ختام مباريات المجموعة الأولى.



مفاجآت في حفل الافتتاح



هذا، وكشفت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة عن جزء من تفاصيل حفل الافتتاح الذي يروي الفصل المفقود من كتاب «كليلة ودمنة»، الشهير، الذي يتكون من 15 فصلا، تحتوي جميعها على قصص خيالية أسطورية بأبطال تشبيهية من الطيور والحيوانات. ومن الشخصيات البارزة التي تدور حولها أحداث الكتاب، شخصية الأسد الذي يلعب دور الملك وخادمه الثور (شتربه)، بالإضافة إلى اثنين من حيوان ابن آوى، وهما «كليلة ودمنة». وسيشهد حفل الافتتاح، الكثير من القصص والحكايات، والفعاليات التي تترقبها الجماهير، بالإضافة إلى توجيه رسائل دعم لدولة فلسطين، التي تعاني ويلات الحرب إثر عدوان الكيان الصهيوني عليه منذ 3 أشهر تقريبا.