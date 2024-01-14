

الدوحة - فريد عبدالباقي



بحضور صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عاشت الجماهير ليلة من ألف ليلة وليلة مع حفل افتتاح كأس آسيا قطر 2023 مساء الجمعة على ستاد لوسيل، الذي لم يكن حفل افتتاح عادي، بل كان استثنائيا في كل تفاصيله، مميزا برسائله الجميلة، ورائعا بتركيزه على إظهار أهم الموروثات الأدبية الآسيوية، وهو كتاب كليلة ودمنة، ذلك الكتاب الذي فرض مكانته في التاريخ عبر العصور والأجيال، تحت عنوان: «الفصل المفقود من كليلة ودمنة»، تتكون القصة من 5 فصول قصصية تم سردها عبر مفاهيم بصرية شاعرية، تدمج بين إنتاج موسيقي ضخم وبناء مسرحي تكنولوجي معاصر وتصميم مبهر للشخصيات والملابس، حيث تستمد هذه العناصر إلهامها من الثقافات المتعددة والفنية للدول المشاركة.



وكان الحضور المميز والرائع لفلسطين خلال حفل الافتتاح من أجمل اللقطات والمعاني الجميلة التي كشفت من خلالها قطر عن أن القضية هي قضيتها وأن فلسطين في قلوب كل القطريين.



ومثلما شاهدنا في مونديال 2022 حالة الحب ورسائل الدعم للأشقاء ورغم غياب الفدائي عن المشاركة، لكنه كان حاضرا بقوة في المدرجات وفي كل شوارع وأجواء المونديال، فقد تكرر المشهد أول من أمس، فبينما كانت مباراة الافتتاح بين قطر ولبنان، وحفل الافتتاح لبطولة تنظمها قطر كانت أيضا فلسطين حاضرة كالعادة وبقوة هذه المرة، بعدما قرر قائد منتخب قطر حسن الهيدوس التنازل عن الإدلاء بقسم البطولة لنظيره قائد منتخب فلسطين مصعب البطاط ليغير العرف السائد منذ سنوات.



ونالت هذه اللفتة الرائعة إعجاب جميع الحضور في ستاد لوسيل فتفاعلوا بقوة وصفقوا للهيدوس وسط سعادة كبيرة.



كما نال حفل الافتتاح إشادة كبيرة من الصحف العالمية، حيث تناول موقع «سكاي نيوز» موضوع حفل الافتتاح باهتمام شديد، حيث أشار في البداية إلى التواجد المميز لصاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للحفل والمباراة الافتتاحية، كما توقف ذات الموقع عند اللقطة التي وصفها بالأقوى في الحفل وهي إلقاء قائد منتخب فلسطين قسم البطولة في لفتة تعكس روح الأخوة والتضامن الكبير لقطر، حكومة وشعبا، مع الشعب الفلسطيني الشقيق. وأشادت شبكة «CNN» بحفل الافتتاح الضخم والأسطوري لبطولة كأس آسيا بحضور 88 ألف متفرج، وأكدت أن الحفل حمل عنوان الفصل المفقود من كليلة ودمنة، وهي مجموعة من إحدى القصص التاريخية القديمة عن التنوع الثقافي داخل القارة الصفراء. كما عنونت صحيفة «هيرالد» الإندونيسية: «حفل افتتاح كأس أمم آسيا قطر 2023 حمل رسائل متنوعة»، ونوه موقع «ذا إنترناشيونال» الأميركي بحفل افتتاح بطولة كأس آسيا قطر 2023، وقال إنه لم يحتفل بتنوع منتخبات كرة القدم المتنافسة في البطولة الآسيوية فحسب، بل احتفى أيضا بمملكة الحيوانات في المنطقة وتراثها الغني بالقصص التاريخية، حيث إن الحفل تضمن العرض الأول لمسرحية موسيقية أصلية مفعمة بالحيوية بعنوان «الفصل المفقود من كليلة ودمنة».



«العنابي» تألق وعبر لبنان بالثلاثة



هذا وقص المنتخب القطري شريط مباريات البطولة بفوز مستحق وكبير على نظيره اللبناني بثلاثية نظيفة سجلهما أكرم عفيف (هدفين) والمعز علي الذي تمكن من تسجيل هدفه العاشر ليحل بالمرتبة الثانية على لائحة الهدافين للبطولة خلف المهاجم الإيراني السابق علي دائي الذي يحتل الصدارة بـ 14 هدفا سجلها على مدار 3 نسخ.



وعقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في المباراة، قال عفيف: «نبارك لجماهيرنا وحظ أوفر لجمهور لبنان». وعند سؤاله عما إذا كان يرغب في الاحتراف.



بدوره اعترف المدرب الإسباني لـ «العنابي» ماركيز لوبيز، أنه لم يتفاجأ بأداء المنتخب اللبناني، لاسيما أننا نعلم أسلوب لعبه ودرسناه جيدا قبل المباراة، لذلك حاولنا أن نفرض أسلوبنا ونجحنا في ذلك بالفعل وحققنا هدفنا من المباراة وحصدنا الانتصار المطلوب، كما أثنى على لاعبي المنتخب بصفة عامة وعلى صانع الألعاب أكرم عفيف الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، واصفا إياه باللاعب المميز والمستحق للجائزة.