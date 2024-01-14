

تعادل منتخب الصين مع نظيره طاجيكستان 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، التي تضم كذلك قطر الذي تصدر المجموعة بفوزه الافتتاحي على لبنان 3-0.



وسجل الفريقان أول نتيجة سلبية في البطولة في يومها الثاني، في مواجهة جاءت فقيرة من الناحية الفنية، سعى خلالها الفريقان للظفر بنقاط المباراة كاملة، ولكن كانت الكلمة الغالبة للطريقة الدفاعية المحكمة التي كانت سيدة الموقف في نهاية المباراة.



وتمكن المنتخب الطاجيكي من الخروج بنقطة ثمينة له كونها تعد الأولى له في منافسات كأس آسيا، لكونه الفريق الوحيد الذي يشارك في المسابقة للمرة الأولى، ليصبح المنتخب الـ 37 الذي يلعب في البطولة القارية منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1956.



ومثل منتخب الصين: جون لين يان في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع تياس برونينغ، ويانغ ليو، وزهانغ لينبينغ، وتشنجي زهو، وشغل داي واي تسون، ووانغ شانغ يوان، ووانغ كويمينغ وسط الملعب، فيما لعب في الهجوم ليو بين بين، وو لي. ومثل المنتخب الطاجيكي: رستم يتيموف في حراسة المرمى، واكثم نزاروف، وزوير جورابايف، وجوربايف، وخانونوف، وفي وسط الملعب، تواجد بارفيزون عمربييف احسن بانشانبي، وشوكوروف، وفي خط المقدمة تواجد أمادوني كامولوف، وروستام سويروف، ومانوشخر دزاليلوف.



وسعى الصربي ألكسندر يانكوفيتش، مدرب منتخب الصين، وزميله الكرواتي بيتار سيجرت، مدرب المنتخب الطاجيكي، لإجراء تغييرات تكتيكية بغية الفوز، ولكن لم يكن الحظ إلى جانب أي منهما، ليخرجا متعادلين في نهاية المباراة. وقاد المباراة بنجاح الحكم الدولي السعودي محمد الهويش، وأنذر وانغ شانغ يوان من الصين، وبارفيزون عمربييف، وشاهروم سامييف من طاجيكستان.