المزيدي: أجرينا اكثر من ١٥٠ حالة جراحية باستخدام الروبوت الى اليوم

من مميزات الجهاز الجديد كاميرته الأوضح ويحتوي على دباسات جراحية وادوات تساعد على وقف النزيف

يعكس التقدم الكبير في تقنيات الجراحة الروبوتية وقدرتها على تقديم حلول فعالة في مختلف التخصصات الطبية

الحداد : هذا الجهاز بتطوراته الجديدة سيشارك في عمليات متنوعة التخصصات



أعلن مستشفي جابر الأحمد عن وصول أحدث أجهزة الروبوت العالمية، والذي يسمى " "DaVinci xi، وهو الروبوت الجراحي الأكثر تطورا في العالم.

في هذا الإطار أكد رئيس قسم الجراحة بالمستشفى د. سليمان المزيدي أن قسم الجراحة بمستشفى جابر هو من أول من استخدم هذا الروبوت الجراحي المتطور بالكويت، مشيرا إلى أنه من المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة وجود الروبوت الجراحي في كل قسم جراحي بالكويت.

وأشار المزيدي أن الجهاز الجديد يحتوي على تقنيات متطورة، فهو يحوي كاميرا 3D واضحة الرؤية، وكذلك يشمل "دباسات جراحية"، وقد كنا نفتقدها من قبل، وكذلك به تقنيات تساعد الطبيب على وقف النزيف بطريقة افضل.

وذكر أنه تم إجراء أكثر من ١٥٠ عملية جراحية باستخدام نظام الجراحة DaVinci في مستشفى جابر الأحمد من قبل، وتوزعت الحالات كالتالي:

35 حالة في مجال جراحة القولون والمستقيم.

65 حالة في مجال جراحة السمنة.

15 حالة في مجال الأمراض النسائية.

25رحالة في مجال جراحة الإفتاق المعقدة.

حالتان في مجال أمراض المسالك البولية.

15 حالة في مجال الأنف والأذن والحنجرة "ENT".

ويُظهر هذا التوزيع التنوع الكبير في الاستخدامات الجراحية لنظام DaVinci، مما يعكس التقدم الكبير في تقنيات الجراحة الروبوتية وقدرتها على تقديم حلول فعالة في مختلف التخصصات الطبية.

واختتم المزيدي بتوجيه الشكر لوزارة الصحة ووزيرها ووكيلها على المجهودات المضنية التي يقوم بها المسؤولون لتوفير هذه التقنيات الأكثر تطورا في العالم خدمة للمرضى.

من جهته قال رئيس وحدة السمنة د مهند الحداد إن الجهاز يعد من أحدث الأجهزة في عالم الجراحة، منوها إلى أن قسم الجراحة سيستفيد كثيرا من وجود هذا الجهاز في عدة عمليات مثل تغيير المسار والتكميم.

وأضاف أن هذا الجهاز بنسحته الجديدة سيشارك في عمليات متنوعة التخصصات كجراحة السمنة، وعمليات القولون وغيرها من العمليات الأخرى، فهو بحق إضافة فعالة جدا في مجال الجراحة.