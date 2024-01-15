

الدوحة - فريد عبدالباقي



خرجت الجماهير السورية غير راضية على تعادل منتخب بلادها السلبي أمام أوزبكستان، في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الثانية، فيما تصدر المنتخب الأسترالي المجموعة



بـ 3 نقاط بعد تغلبه على نظيره الهندي بهدفين نظيفين. وقد صبت الجماهير السورية جام غضبها على المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، وذلك بعد إهدار الفوز، بالإضافة إلى استبعاده مهاجم النادي العربي القطري عمر السومة، من القائمة النهائية للمنتخب قبل انطلاق البطولة لأسباب فنية وشخصية.



ورأت الجماهير أن المدرب أخطأ في استبعاد السومة والذي يمتلك خبرات كبيرة مع المنتخب والقادر على صنع الفارق في مركز رأس الحربة.



وقد وضح التأثر على السومة عند تحليله لمباراة سورية وأوزبكستان على شاشة beIN SPORTS، بعد إلقاء الجماهير السورية مسؤولية الخروج بنقطة التعادل السلبي على المدرب كوبر، لاستبعاده السومة من قائمة المنتخب السوري. من جانبه، أبدى كوبر عقب المباراة رضاه عن نتيجة التعادل أمام المنتخب الأوزبكي.

وأضاف: «لقد واجهنا منتخبا قويا ويملك استقرارا فنيا، وأريد أن أشكر جميع اللاعبين وراض عن النتيجة وأثني على الأداء». وتابع: «المنتخب الأوزبكي يملك العديد من اللاعبين المميزين في وسط الملعب، وحاولنا اللعب بأسلوبنا المعتاد، وتطبيق بعض الأفكار الفنية وكان من الصعب تغيير طريقة اللعب».

وقال كوبر إن استبعاد السومة جاء بسبب عدم انسجامه مع أفكاره وطريقة اللعب التي اختارها، مشيرا إلى أن هناك بعض اللاعبين قد لا يتأقلمون أو ينسجمون مع الفريق.



وفي المقابل، أقر قائد منتخب أوزبكستان جلال الدين مشاريبوف، بأن منتخب بلاده استفاد من غياب هداف سورية التاريخي عمر السومة خلال المباراة.



وقال لاعب النصر السعودي وشباب الأهلي الإماراتي السابق مشاريبوف عن غياب السومة: هذا ساعدنا بالطبع، كنا نعلم بغيابه قبل المباراة.



وأضاف: أعرفه جيدا منذ فترتي في السعودية، كان يلعب لأهلي جدة وهو من أفضل المهاجمين في آسيا.