

تمكن المنتخب الياباني من عبور نظيره الفيتنامي وفاز عليه 4-2 في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الرابعة لكأس أمم آسيا لكرة القدم في قطر. ولعب تاكومي مينامينو دور البطولة في فوز المنتخب الياباني بتسجيله هدفين وصناعة هدف. تقدم المنتخب الياباني بهدف أحرزه تاكومي مينامينو في الدقيقة 11 وتعادل منتخب فيتنام في الدقيقة 16 عن طريق نجوين دينه باك.



وأضاف فام ثوان هاي الهدف الثاني لفيتنام في الدقيقة 33 لكن منتخب اليابان رد بهدفين في الثواني الأخيرة للشوط الأول بواسطة تاكومي مينامينو وكايتو ناكامورا، قبل أن يسجل أياسي يويدا الهدف الرابع للساموراي في الدقيقة 85.



وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض المنتخب الياباني سيطرته على مجريات اللقاء، واتخذ من منطقة وسط الملعب قاعدة لشن الهجمات، في المقابل تراجع منتخب فيتنام لوسط ملعبه لامتصاص حماس المنتخب الياباني مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.



ولم تمر أكثر من 11 دقيقة حتى كشر المنتخب الياباني عن أنيابه الهجومية بتسجيل هدف التقدم عندما لمست الكرة جسد كو إيتاكورا قبل أن تصل إلى يوكيناري سوجاوارا داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة أرضية أبعدها بوي هوانج فيت أنه، مدافع فيتنام، لترتد إلى تاكومي مينامينو الذي سدد كرة قوية عانقت الشباك.



لم تدم فرحة المنتخب الياباني حيث تمكن منتخب فيتنام من تعديل النتيجة في الدقيقة 16 عندما لعبت ركلة ركنية قابلها نجوين دينه باك بضربة رأس لتعانق كرته الشباك.



بعد تلك الهجمة استمرت سيطرة المنتخب الياباني بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وسط تراجع من منتخب فيتنام الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 33 بواسطة فام ثوان هاي بتسديدة قوية بقدمه اليمنى، سكنت أقصى الزاوية اليسرى للمرمى الياباني، إلا أن الساموراي الأزرق ومع الدقيقة الأخيرة للشوط الأول أدرك التعادل عن طريق تاكومي مينامينو الذي سجل الهدف الثاني له ولبلاده بعدما تلقى تمريرة من واتارو إندو وسدد كرة قوية بقدمه اليمنى عرفت طريقها للشباك.



وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول، تقمص كايتو ناكامورا دور البطولة وسجل الهدف الثالث لليابان بعدما تلقى تمريرة حاسمة من النجم المباراة الأول تاكومي مينامينو، وسدد بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.



وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة، أحرز أياسي يويدا الهدف الرابع للساموراي بتسديدة بقدمه اليمنى على حدود منطقة الجزاء بعدما تمريرة تلقاها من تاكيفوسا كوبو.