

يستهل المنتخب السعودي سعيه لوضع حد لصيام دام 28 عاما لم يتوج خلالها بطلا قاريا، عندما يلتقي جاره العُماني اليوم في ديربي خليجي على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن المجموعة السادسة من بطولة آسيا لكرة القدم.



وتضم المجموعة ايضا تايلند وقيرغيزستان اللذين يلتقيان على ملعب عبدالله بن خليفة.



وطرأت تغيرات على المنتخب السعودي منذ الفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1 بهدفي صالح الشهري وسالم الدوسري في مونديال قطر 2022، فقد غادره مدربه الفرنسي هيرفيه رونار ليتولى تدريب منتخب بلاده للسيدات، واستعان الاتحاد السعودي بخدمات الإيطالي روبرتو مانشيني الذي ترك بدوره منصبه مدربا لمنتخب بلاده بعدما قاده إلى لقب بطل أوروبا.



وحتى الآن، جاءت النتائج متباينة منذ تولى مانشيني الإشراف على الأخضر في أغسطس الماضي.



ويتطلع المنتخب السعودي لاستهلال مشواره في نسخة 2023 بفوز يرفع المعنويات ويمنح الفريق تحت قيادة الإيطالي مانشيني دفعة وثقة مع البدايات.



ويتطلع «الأخضر» لتحقيق اللقب الرابع في تاريخه لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم اليابان معتمدا على عدد من الأسماء القوية والتي تمثل إضافة قوية للخط الهجومي على رأسهم فراس البريكان، بالإضافة إلى سالم الدوسري وعبدالرحمن غريب وصالح الشهري، حيث يعد المثلث الهجومي أقوى الخطوط في كتيبة مانشيني.



إيفانكوفيتش تحت الضغط



في المقابل، يشارك المنتخب العماني في كأس آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، حيث سبق له التأهل لمنافسات البطولة 4 مرات فقط، ونجح في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في النسخة الأخيرة بالإمارات، بعدما حجز مقعده عن المجموعة السادسة كأفضل ثالث.



ويتسلح العماني بالخبرة الآسيوية للمدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لتحقيق نتائج تمكنه من عبور الدور الأول والذهاب بعيدا في البطولة، لكن مدرب إيران السابق تعرض لانتقادات لاذعة لتراجع النتائج أخيرا.



لا يحظى إيفانكوفيتش (69 عاما) الذي عين في منصبه مدربا لعمان في 2020 بديلا للهولندي إيرفن كومان ثم جدد عقده في 2021 لمدة عامين ينتهي مع انتهاء كأس آسيا في قطر، بشعبية كبيرة في الشارع الرياضي.



ويعول إيفانكوفيتش على خليط من عناصر الخبرة والشباب، أبرزهم حارس المرمى فايز الرشيدي الذي يتقلد شارة القيادة، وجميل اليحمدي وأحمد الكعبي وتميم البلوشي وحارب السعدي وصلاح اليحيائي.